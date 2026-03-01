L’ultimo saluto al sindaco Albertini | Con lui una stagione di crescita

La città di Cento si è stretta intorno al sindaco Albertini durante l’ultimo saluto, un momento di commozione che ha raccolto cittadini, amministratori e rappresentanti locali. Albertini, che ha guidato il Comune negli ultimi anni, è stato ricordato come protagonista di un periodo di sviluppo e di numerosi investimenti. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle norme vigenti e ha visto la partecipazione di molte persone.

"La città di Cento ha presenziato all'ultimo saluto al sindaco Albertini, un primo cittadino molto importante, che ha rappresentato una stagione politica di grande sviluppo, di grande crescita, di grandi investimenti. Ha rappresentato una politica migliore non solo locale ma a livello nazionale". A parlare è il sindaco di Edoardo Accorsi (nella foto coi famigliari di Albertini), che ieri mattina era presente a San Matteo della Decima al funerale di Giuseppe Albertini, politico socialista scomparso giovedì scorso all'età di 73 anni. Albertini, è stato uno storico esponente del socialismo ferrarese e per undici anni ex parlamentare della Repubblica fino al 2006.