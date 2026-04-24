Napoli rimanda festa Inter quando può arrivare lo scudetto?

Il Napoli ha deciso di posticipare la celebrazione dello scudetto dell'Inter. La decisione è stata comunicata oggi, venerdì 24 aprile, senza indicare una nuova data per la festa. La squadra partenopea ha scelto di attendere ulteriori sviluppi prima di organizzare qualsiasi evento ufficiale legato alla conquista del titolo. La situazione attuale non permette ancora di pianificare con certezza la celebrazione, che potrebbe essere programmata in futuro.

(Adnkronos) – Il Napoli fa slittare la festa scudetto dell'Inter. Oggi, venerdì 24 aprile, la squadra azzurra ha battuto la Cremonese 4-0 al Maradona nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A, salendo a 69 punti in classifica, staccando il Milan al secondo posto, ora a -3, e portandosi -9 dalla squadra di Chivu. Un risultato che non permette all'Inter di festeggiare il tricolore in questa giornata. Anche se l'Inter dovesse battere il Torino nella partita in programma domenica 26 aprile, tornerebbe a +12 sulla squadra di Conte, così come sul Milan se i rossoneri dovessero battere la Juventus, un margine che, a quattro giornate dalla fine del campionato lascia aperto un potenziale aggancio in vetta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com IL NAPOLI PUÒ DAVVERO VINCERE LO SCUDETTO #Napoli #Inter #Scudetto Notizie correlate L’Inter ora fa i conti per lo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare la festaLa squadra di Chivu ha 7 punti di vantaggio su quella di Conte quando mancano 7 giornate alla fine del campionato. Poker alla Cremonese, il Napoli rimanda la festa scudetto dell'InterLa squadra di Conte vince 4-0 e si prende per il momento il secondo posto solitario NAPOLI - Vince senza difficoltà il Napoli, che batte 4-0 la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quando può vincere scudetto Inter? Tutte le combinazioni (con Napoli guastafeste); Poker alla Cremonese, il Napoli rimanda la festa scudetto dell’Inter; Pagelle Napoli-Cremonese 4-0, Conte rimanda la festa Inter: McTominay domina, De Bruyne illumina, Alisson balla; Il Napoli travolge la Cremonese e rimanda lo Scudetto Inter: scatto Champions prima di Milan-Juve. Poker alla Cremonese, il Napoli rimanda la festa scudetto dell'InterNAPOLI (ITALPRESS) – Vince senza difficoltà il Napoli, che batte 4-0 la Cremonese, scavalca momentaneamente il Milan al secondo posto e rinvia ... iltempo.it Napoli rimanda festa Inter, quando può arrivare lo scudetto?Il Napoli fa slittare la festa scudetto dell'Inter. Oggi, venerdì 24 aprile, la squadra azzurra ha battuto la Cremonese 4-0 al Maradona nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A, salendo a 69 ... adnkronos.com Il #Napoli travolge la #Cremonese e rimanda lo Scudetto #Inter: scatto Champions prima di #MilanJuve x.com Con la vittoria del Napoli, l’Inter non potrà chiudere il discorso Scudetto già domenica: la matematica rimanda tutto di almeno sei giorni. Il primo snodo diventa così sabato 2 maggio alle ore 18, quando andrà in scena Como-Napoli, una partita che – alla luce a - facebook.com facebook