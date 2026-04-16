Ultimissime Inter LIVE | la conferenza stampa di Chivu Pronti 100 milioni per il mercato estivo

Oggi si è svolta una conferenza stampa con il responsabile tecnico della squadra, che ha affrontato vari temi legati alla stagione in corso. Durante l'evento, è stato annunciato che sono stati stanziati 100 milioni di euro per il mercato estivo, destinati a rinforzare la squadra. In tempo reale, sono state aggiornate le principali notizie riguardanti la società e le operazioni di mercato in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 16 APRILE. Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari: «Bastoni domani non sarà convocato, ecco quando tornano Lautaro e Bisseck». Poi emoziona tutti con la storia del giovane Filippo Serantoni. Conferenza stampa Chivu pre Inter Cagliari: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida del 33° turno di Serie A 202526 Mercato Inter, dalle cessioni arriva un tesoretto di ben 100 milioni di euro: la lista dei partenti e degli obiettivi.🔗 Leggi su Internews24.com

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