Volley Trento regola Lubiana in Champions League e passerà dai playoff Lavia due set da titolare

Trento batte Lubiana in quattro set e conquista l’accesso ai playoff di Champions League. La squadra italiana, guidata da Lavia, vince la quarta partita e si riprende dopo la sconfitta contro Verona in Coppa Italia. La partita si è decisa negli ultimi scambi, con Trento che ha mostrato grinta e determinazione.

Trento ha sconfitto Lubiana per 3-1 (25-21; 25-17; 22-25; 25-23) e ha infilato la quarta vittoria nella Champions League di volley maschile, rialzandosi dopo il ko rimediato domenica pomeriggio contro Verona nella finale di Coppa Italia. I dolomitici si sono garantiti il secondo posto matematico nel gruppo A con quattro affermazioni (11 punti), alle spalle dei turchi dello Ziraat Bankkart Ankara (cinque successi, 15 punti). Lo scontro diretto in programma mercoledì 18 febbraio non cambierà i piazzamenti, gli anatolici si sono qualificati di diritto ai quarti di finale, mentre i Campioni d'Italia dovranno disputare i playoff.

