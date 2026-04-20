Il Pride Fvg torna a Udine dopo quasi 10 anni e sarà in settembre
Il Pride Fvg tornerà a Udine il 26 settembre 2026, dopo quasi dieci anni. La manifestazione prevede un corteo che si svolgerà nel capoluogo friulano, dedicato ai diritti della comunità LGBTQIAPK+. La partecipazione è prevista per quella data, segnando il ritorno dell’evento in città dopo un lungo periodo di assenza. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con obiettivi di sensibilizzazione.
Il Fvg Pride torna a Udine dopo quasi 10 anni: sarà infatti nel capoluogo friulano il corteo per i diritti della comunità Lgbtqiapk+, con appuntamento il 26 settembre 2026. Il mese di settembre è stato scelto “alla luce delle trasformazioni climatiche in corso”, nella consapevolezza che il caldo.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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