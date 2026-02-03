Ucraina | raid russi su Kiev Kharkiv e Dnipro Almeno un morto e decine di feriti – La diretta

Nella notte, i missili russi hanno colpito tre città ucraine: Kiev, Kharkiv e Dnipro. Almeno un morto e decine di feriti sono il bilancio di questa nuova ondata di attacchi. Zelensky denuncia che Mosca sfrutta il freddo inverno per terrorizzare la popolazione, invece di cercare una soluzione diplomatica. La situazione rimane tesa, con l’Ucraina che chiede aiuto ai suoi alleati per fermare questa escalation.

Proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Nella notte sono state colpite Kiev, Kharkiv e Dnipro. “Approfittare dei giorni più freddi dell’inverno per terrorizzare la popolazione è più importante per Mosca che usare la diplomazia”, ha scritto Volodymyr Zelensky su Telegram chiedendo “massima pressione” da parte degli alleati. Nel frattempo rimangono inascoltati gli appelli di Sergio Mattarella e Papa Leone XIV che hanno chiesto una tregua olimpica. Guerra in Ucraina – La diretta di oggi 3 febbraio Inizio diretta: 030226 07:00 Fine diretta: 030226 23:00 08:53 030226 Un morto e cinque feriti dopo l'attacco russo nella regione di Kharkiv E’ di un morto e cinque feriti il primo bilancio degli attacchi effettuati nella notte dall’Ucraina sulla regione russa di Kharkiv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Durante i colloqui internazionali ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, la tensione sul campo di battaglia continua con raid russi su Kiev e Kharkiv.

