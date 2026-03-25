Drone russo sconfina in Estonia colpita una centrale elettrica Un secondo velivolo esplode in Lettonia Raid su Odessa | danneggiato un edificio residenziale

Un drone russo ha oltrepassato il confine in Estonia, colpendo una centrale elettrica, mentre un altro velivolo è esploso in Lettonia. Contestualmente, a Odessa si è verificato un attacco che ha causato danni a un edificio residenziale. Le autorità dei paesi coinvolti hanno incrementato i livelli di sicurezza in risposta a questi eventi.

Sconfinamenti di velivoli senza pilota del Cremlino in territorio Nato. Si riunisce in seduta di emergenza il governo di Tallin. Mosca: "Abbattuti nella notte 389 droni di Kiev" Massima allerta in Europa, dopo che un drone russo ha colpito una centrale elettrica in Estonia e un altro è caduto in Lettonia. Il capo dell'amministrazione regionale di Odessa ha riferito che, a seguito di un attacco sferrato in serata da un drone russo nella parte meridionale della regione, un edificio residenziale è stato danneggiato. Una persona è rimasta ferita e si presume che un'altra sia rimasta sepolta sotto le macerie. Lo riferisce l'agenzia RBC-Ucraina, citando un post pubblicato dal capo dell'amministrazione regionale di Odessa, Oleg Kipper, sul canale Telegram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Drone russo sconfina in Estonia, colpita una centrale elettrica. Un secondo velivolo esplode in Lettonia. Raid su Odessa: danneggiato un edificio residenziale Articoli correlati Leggi anche: Odessa, raid russo con drone: 2 feriti Ucraina, dentro l'edificio danneggiato dopo l'attacco russo su Zaporizhzhia: almeno 3 i feritiIl Servizio di emergenza statale dell’Ucraina ha riferito che almeno tre persone sono rimaste ferite dopo l’ultimo attacco russo a Zaporizhzhia. Una selezione di notizie su Drone russo Ucraina, drone russo colpisce in EstoniaUn drone entrato nel territorio estone dallo spazio aereo russo ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere a pochi chilometri dal confine con ... lapresse.it Drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia(ANSA-AFP) - TALLINN, 25 MAR - Un drone russo si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia. Lo riferisce il servizio di sicurezza interna del paese baltico (Iss). L'Iss ha ... notizie.tiscali.it