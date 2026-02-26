Guerra Ucraina nuovo attacco russo nella notte 39 missili e decine di droni ecco le distruzioni – Il video

Nella notte si sono verificati nuovi attacchi sulla regione ucraina, con lanci di numerosi missili e droni. L'azione ha causato danni significativi in diverse aree, coinvolgendo infrastrutture energetiche e dei trasporti. Decine di persone sono state ferite, tra cui anche bambini, mentre le autorità locali stanno gestendo le conseguenze dell'attacco. La situazione resta sotto stretta osservazione.

