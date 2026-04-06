Durante le ore notturne, la Royal Air Force ha intercettato e abbattuto diversi droni di provenienza iraniana nei cieli del Medio Oriente. Gli aerei coinvolti sono stati i caccia F35 e Typhoon, impegnati nelle operazioni di sorveglianza e difesa della regione. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali danni o dettagli specifici sugli eventi. La notizia è stata confermata da fonti militari ufficiali.

La Royal Air Force ha neutralizzato molteplici velivoli a comando di origine iraniana durante le ore notturne. L’intervento militare è avvenuto nell’ambito di operazioni difensive coordinate nel Mediterraneo orientale e in diverse aree strategiche del Medio Oriente. L’azione bellica ha l’impiego di assetti avanzati, nello specifico i caccia F35 e i Typhoon, che stanno operando in modo costante. Queste missioni di sorveglianza e contrasto si estendono dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti, includendo anche il Bahrein. Strategie di difesa e coordinamento internazionale. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha confermato che l’intensità delle misure volte a tutelare le proprie forze operative nella regione è attualmente al livello massimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cieli del Medio Oriente: F35 e Typhoon abbattono droni iraniani

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