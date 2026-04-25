TV Talk | Corrado Formigli Flavio Insinna e Paola Perego tra gli ospiti

Oggi, sabato 25 aprile, alle 15 su Rai 3, torna in onda TV Talk, il programma dedicato all’analisi della televisione. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Corrado Formigli, Flavio Insinna e Paola Perego. La conduttrice Mia Ceran presenta il programma, che si occupa di commentare e discutere le tematiche legate al mondo dello spettacolo televisivo.

Mia Ceran torna oggi, sabato 25 aprile, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma dedicato all’analisi del piccolo schermo, in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 25 aprile 2026. In apertura di puntata, l’analisi del racconto televisivo della crisi internazionale e delle sue ricadute economiche: dopo settimane dominate dalla comunicazione di Donald Trump, la televisione sembra spostare il focus sulle conseguenze concrete nella vita quotidiana. A discuterne saranno Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita su La7; Monica Giandotti, conduttrice del TG2 Post; Alessandro Sallusti e la professoressa Anna Bisogno. A seguire, sempre con lo stesso parterre, ci sarà un approfondimento sul fenomeno dei conduttori irritati nei talk show politici.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - TV Talk: Corrado Formigli, Flavio Insinna e Paola Perego tra gli ospiti Notizie correlate In Altre Parole, Corrado Formigli e Federico Rampini tra gli ospitiMassimo Gramellini, come ogni sabato, torna con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma che intreccia attualità, storie e cultura, in... In altre parole su La7, gli ospiti del 18 aprile da Corrado Formigli a Paolo CrepetTorna l'appuntamento del sabato sera di La7 con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, forte del buon risultato dell’ultima puntata che ha tenuto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Piazzapulita; Tv Talk - S2025/26 - Puntata del 25/04/2026 - in diretta su Rai 3 25/04/2026 alle 15:00; Piazzapulita, replica integrale della puntata del 23/4/2026; RAI 3 * TV TALK - 25/04(15.00) : LA CRISI INTERNAZIONALE E LE SUE CONSEGUENZE ECONOMICHE, I QUIZ TELEVISIVI / L'EVOLUZIONE DELLA COMICITÀ (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING). In Altre Parole, Corrado Formigli e Federico Rampini tra gli ospitiIn Altre Parole: Massimo Gramellini torna alle 20.30 su La7 con Corrado Formigli, Federico Rampini, Paolo Crepet e Donato Carrisi ... davidemaggio.it Corrado Formigli. Credit: AGFPiazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 23 aprile 2026, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ... tpi.it Ieri a Piazzapulita, a precisa domanda del conduttore Corrado Formigli se Meloni "rosicasse" per i risultati ottenuti da Sanchez in Spagna, Bocchino ha replicato dicendo che il modello di Sanchez è "fallimentare", aggiungendo dati che dimostrerebbero che in - facebook.com facebook In questa puntata Flavio Insinna, Paola Perego, Giovanni Esposito & Scintilla, Corrado Formigli, Monica Giandotti e Alessandro Sallusti Insieme a loro Filippo Facci, Giorgio Simonelli, Marta Cagnola, Diego Passoni e Anna Bisogno #TvTalk: domani, alle 15, su x.com