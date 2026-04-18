Massimo Gramellini, come ogni sabato, torna con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma che intreccia attualità, storie e cultura, in onda alle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 18 aprile 2026. In apertura, Massimo Gramellini accoglierà il giornalista e conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli, per commentare i fatti più rilevanti della settimana. Ad arricchire la puntata, anche una conversazione con lo psichiatra Paolo Crepet, in libreria con il suo nuovo libro Riprendersi l’anima, e un’intervista con l’ultimo segretario del PCI, Achille Occhetto, che ha da poco celebrato i 90 anni, con il libro Oltre il baratro.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - In Altre Parole, Corrado Formigli e Federico Rampini tra gli ospiti

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Siete pronti #InAltreParole stiamo già tornando! Questa sera interverranno Corrado Formigli, Gianni Cuperlo, Federico Rampini, Achille Occhetto, Paolo Crepet, Donato Carrisi e Marco Politi! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 x.com

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