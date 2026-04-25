Turandot lo spartito ritrovato La nuova nascita della Principessa

È stato ritrovato lo spartito originale di Turandot, l’opera che Giacomo Puccini compose e dedicò all’ammiraglio Ulisse Olinto Cecconi. Ora si può assistere alla sua prima esecuzione dopo decenni di silenzio, segnando una rinascita per questa composizione. La partitura, conservata in un archivio, è stata sottoposta a studi e verifiche prima di essere resa pubblica. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia musicale e sulla creazione dell’opera.

E ora si alzi finalmente il sipario sullo spartito che Giacomo Puccini dedicò all’ammiraglio Ulisse Olinto Cecconi. Sul lato sinistro, in carattere maiuscolo a stampatello è scritto: "Il mio Orologio Cinese". Lo spartito è in chiave di violino, strumento vecchio amore di Puccini. Da adolescente, dopo essersi formato a Lucca alla scuola privata di musica di Luigi Nerici, Giacomo era stato iscritto, nel 1868, nella classe di violino dell’Istituto musicale “Giovanni Pacini”, diretto da suo padre Michele prima della morte avvenuta nel 1864 (.). Precedute dall’indicazione “Allegro moderato” sul pentagramma si leggono 16 battute (8 più 8), o meglio 4 per 4 battute, in mi bemolle maggiore.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turandot, lo spartito ritrovato. La nuova nascita della Principessa Notizie correlate Alle origini di Turandot con il libro di Maurizio Sessa: lo spartito inedito di PucciniFirenze, 15 aprile 2026 – Un ritrovamento significativo che permette di indagare meglio le origini di Turandot, il capolavoro di Giacomo Puccini. A ritmo di transizione: come la musica diventa lo spartito dell’Agenda 2030di Flavia Belladonna, con il contributo di Elisa Capobianco Le luci sono soffuse, il brusio è fitto tra le file di poltrone rosse. Aggiornamenti e dibattiti Turandot, lo spartito ritrovato. La nuova nascita della PrincipessaE ora si alzi finalmente il sipario sullo spartito che Giacomo Puccini dedicò all’ammiraglio Ulisse Olinto Cecconi. Sul lato sinistro, in carattere maiuscolo a stampatello è scritto: Il mio Orologio ... quotidiano.net Alle origini di Turandot con il libro di Maurizio Sessa: lo spartito inedito di PucciniIl L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio verrà presentato in anteprima il 28 aprile a Firenze a Palazzo Vecchio. Ricostruisce la genesi ancora poco esp ... lanazione.it