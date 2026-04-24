Tsitsipas vince a Madrid e insulta suo padre con epiteti pesanti | Bastardo

Stefanos Tsitsipas ha interrotto finalmente la sequenza di sconfitte vincendo un tiratissimo match di primo turno a Madrid. La partita ha vissuto momenti di tensione, sia tra Tsitsipas e l'arbitra che tra il greco e suo padre che è anche il suo coach. A un certo punto Stefanos gli ha urlato epiteti terribili.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Romina Carrisi annuncia la rottura con il padre di suo figlio: “Non lo amo più come prima, troppo incompatibili”Ospite di Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine dell'amore con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo.

Polemica su Marattin (Pld), insulta un attivista con deformità facciale: “Sei davvero molto brutto”Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, è stato criticato sui social per un commento nei confronti di un cittadino con...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: ATP Madrid 2026: Tsitsipas vince, Dimitrov saluta il torneo; Masters 1000 Madrid 2026: Tsitsipas trema ma vince, crollano Dimitrov e Monfils. Risultati e cronaca; ATP Madrid 2026, tante vittorie spagnole alla Caja Magica. Tsitsipas si ridesta, eliminati Monfils e Dimitrov; ATP Madrid, Tsitsipas: Avere poche vittorie alle spalle non aiuta. I miei post su X? Vi spiego.

Madrid, Tsitsipas torna a sorridere: batte Kypson in rimonta e ora sfida Bublik. Dimitrov in caduta liberaTsitsipas ha rimesso in piedi una partita stregata: vince al terzo contro Kypson e ora va a sfidare Bublik. Fuori Dimitrov, che non riesce più a ripartire. sport.virgilio.it

Atp Madrid - Carabelli batte Monfils e sfiderà Cobolli. Tsitsipas avanza a faticaFlavio Cobolli e Luciano Darderi conoscono ora i nomi dei loro avversari al debutto del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il giocatore romano sarà impegnato nella giornata di sabato contro Camilo Ugo ... tennisworlditalia.com

Sono proprio contento per Tsitsipas, speriamo che sia l'inizio di una risalita. Uno come lui non può sprofondare così a 28 anni - facebook.com facebook