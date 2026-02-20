Alcaraz perde tempo Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha

Carlos Alcaraz ha vinto la semifinale dell’Atp 500 di Doha, ma il match è stato segnato da tensioni tra i giocatori. Andrej Rublev si è arrabbiato con l’arbitro, lamentandosi per un mancato warning allo spagnolo, e ha avuto un acceso scambio con il giudice di sedia. Durante gli scambi, il russo ha perso tempo e si è mostrato frustrato, attirando l’attenzione dei presenti. La partita si è conclusa con la vittoria di Alcaraz in due set.

(Adnkronos) – Andrej Rublev furioso con Carlos Alcaraz. Durante la sfida di oggi, venerdì 20 febbraio, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Doha e vinta dal numero uno del mondo in due set, il tennista russo si è lamentato con il giudice di sedia per un mancato warning rifilato allo spagnolo. Tutto accade nel decimo game del primo set, quando Rublev aveva a disposizione due palle break. Dopo la prima, annullata dallo spagnolo con il servizio, Rublev si avvicina al giudice di sedia per lamentarsi di una presunta perdita di tempo dell'avversario e per chiedere un trattamento giusto e imparziale.