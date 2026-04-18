Il Parma ottiene una vittoria fondamentale in trasferta contro l’Udinese, grazie a un gol che decide la partita. La squadra di Carlos Cuesta si impone con un risultato di 1-0 al BluEnergy Stadium, portando a casa tre punti importanti in chiave salvezza. La vittoria permette ai gialloblù di avvicinarsi ulteriormente alla permanenza in Serie A, mentre i padroni di casa subiscono una battuta d'arresto.

Il Parma vede la salvezza. La squadra di Carlos Cuesta espugna il BluEnergy Stadium con un 1-0 pesantissimo che affossa l’ Udinese e mette una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A. La cronaca di un sabato pomeriggio di passione si decide al 51?: la firma è quella di Nesta Elphege, il giovane talento classe 2001 che ha trasformato un pomeriggio di emergenza in una favola personale. Il destino ha bussato alla porta di Elphege durante l’intervallo, quando Pellegrino è stato costretto al forfait dopo un violento colpo alla testa. Entrato a freddo, l’attaccante francese ha impiegato appena sei minuti per bucare la difesa friulana e segnare il suo primo gol in Serie A.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il Parma vola verso la salvezza: Elphege stende l’Udinese al BluEnergy

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