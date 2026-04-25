Parma-Pisa 1-0 | ancora Elphege firma la salvezza degli emiliani

Nel match tra Parma e Pisa, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Elphege. L'ingresso dell'attaccante è stato determinante, modificando l'andamento del gioco e contribuendo alla vittoria. La partita si è disputata il 25 aprile 2026 e si è conclusa con un risultato che ha portato punti importanti alla formazione parmense. La rete decisiva è arrivata nel corso della seconda frazione di gioco.

Parma, 25 aprile 2026 – Come a Udine: entra, spacca la partita, la vince e fa sorridere Carlos Cuesta. Il Parma batte il Pisa 1-0 e la firma la mette ancora Nesta Elphege. Dopo un primo tempo molto intenso ed equilibrato, con il Pisa più volte vicino al vantaggio, la squadra di Cuesta si riassesta nella ripresa e la sblocca nel finale con il francese, al secondo gol consecutivo (e decisivo). Il Parma sale così a quota 42 punti, a +14 dalla Cremonese, guadagnandosi la salvezza con quattro giornate d'anticipo. Primo tempo: due legni per il Pisa. Il Pisa parte forte: al 5’ servono i riflessi di Suzuki sul sinistro al volo di Vural, nato da un rimpallo in area.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parma-Pisa 1-0: ancora Elphege firma la salvezza degli emiliani Notizie correlate Pagelle Parma Pisa: Elphege l’uomo della salvezza, ancora decisivo VOTIPagelle Parma Pisa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Parma Pisa: i voti e i... Parma, è festa al Tardini: la firma di Elphege sull'aritmetica salvezzaSesto 1-0 del campionato per il Parma, decima vittoria e 42 punti che significano l’aritmetica certezza di giocare anche l’anno prossimo nella... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Parma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Parma-Pisa apre il programma del sabato; I precedenti di Parma-Pisa; Parma-Pisa, prima volta al Tardini in Serie A dopo 35 anni. Parma-Pisa 1-0, gli emiliani matematicamente salviIl Parma batte 1-0 il Pisa nel match valido per la 34esima giornata di Serie A e festeggia aritmeticamente la salvezza con quattro giornate d'anticipo, ... lapresse.it Il Parma batte il Pisa 1-0: la salvezza adesso è anche matematica. E i crociati hanno un nuovo protagonista: Elphege - Risultati e classificaIl Parma conquista la salvezza anche sotto il profilo matematico battendo 1-0 il Pisa. Dopo una partita fiacca, i crociati la risolvono nel finale con il nuovo eroe, Nesta Elphege che trova il gol all ... gazzettadiparma.it SERIE A |Parma batte Pisa 1-0, gol di Elphege #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/25/serie-a-in-campo-parma-pisa-0-0-diretta-_e679c600-1eda-4fc1-abcb-de05ab091b35.html - facebook.com facebook #Elphege mette aritmeticamente in salvo il #Parma: #Pisa battuto 1-0 x.com