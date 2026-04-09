Nelle ultime ore, lo Stretto di Hormuz ha visto una breve riapertura seguita immediatamente da una nuova chiusura. Le autorità hanno annunciato che le acque sono state nuovamente interdette al traffico marittimo, aumentando le tensioni nella regione. La situazione si mantiene instabile e le navi che transitano rischiano di rimanere bloccate in modo improvviso. Le autorità competenti monitorano attentamente gli sviluppi sul campo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tregua durata poche ore. La riapertura dello Stretto di Hormuz è durata pochissimo. L’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di una tregua di due settimane con l’Iran aveva riacceso le speranze, permettendo anche il passaggio di alcune navi senza incidenti. Tuttavia, la situazione è rapidamente precipitata di nuovo. Lo snodo marittimo è tornato al centro delle tensioni, dimostrando quanto sia cruciale non solo per i traffici commerciali, ma anche per qualsiasi prospettiva di cessate il fuoco. Nuova chiusura dello Stretto. Dopo una serie di dichiarazioni contrastanti, è arrivata la conferma: lo Stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso, secondo quanto riferito dai media iraniani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stretto di Hormuz, riapertura lampo e nuova chiusura: tensione alle stelle

Hormuz, tensione sullo stretto: stop alle petroliere e pedaggi in criptovalutaSi alza la tensione nello Stretto di Hormuz , snodo strategico per il traffico energetico globale.

Stretto di Hormuz, piano a sei per la riapertura: c’è anche l’ItaliaCondannando con forza gli attacchi attribuiti a Teheran nel braccio di mare, Downing Street ha annunciato un piano a sei per garantire la navigazione...

Temi più discussi: Russia e Cina pongono il veto alla risoluzione dell'Onu per la riapertura dello stretto di Hormuz; Cosa accadrà ora nello Stretto di Hormuz?; Perché la riapertura dello stretto di Hormuz non cancellerà per magia i danni di oltre un mese di guerra; Iran, dalla benzina ai voli: cosa cambia con l'apertura dello Stretto di Hormuz.

Lo Stretto di Hormuz chiuso di nuovo: milioni di barili di petrolio bloccati, navi deviate e l'ipotesi pedaggio. Cosa succedeIl problema non è da poco. La riapertura dello snodo marittimo è indicata come una condizione indispensabile per lo stop delle ostilità ... today.it

Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it

MEDIO ORIENTE | Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. Lo riferisce l'emittente iraniana Press Tv. #ANSA - facebook.com facebook

Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com