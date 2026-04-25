Il presidente ha riferito che, dieci minuti dopo aver cancellato il viaggio programmato in Pakistan, l'Iran avrebbe inviato una proposta di pace più favorevole. L’annullamento del viaggio era stato deciso dagli inviati speciali, Steve Witkoff e Jared Kushner, nel corso di un tentativo di continuare i negoziati di pace. L'episodio si è verificato in un momento di tensioni tra Stati Uniti e Iran, senza ulteriori dettagli sui contenuti della proposta.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha fatto un'offerta agli Stati Uniti 10 minuti dopo che aveva annullato il viaggio che gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero dovuto compiere in Pakistan nel tentativo di proseguire i negoziati di pace. Prima di salire a bordo dell'Air Force One a Palm Beach, in Florida, ha spiegato ai giornalisti che Teheran "ha offerto molto, ma non abbastanza". "Ci hanno dato un documento che avrebbe dovuto essere migliore", ha sottolineato Trump. "E, cosa interessante, non appena l'ho annullato, nel giro di dieci minuti, abbiamo ricevuto un nuovo documento che era molto migliore." Il Capo della Casa Bianca ha ribadito che all'interno del governo iraniano ci sarebbero "enormi lotte intestine".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump rivela: "Dopo 10 minuti che ho cancellato il viaggio l'Iran ha inviato una proposta di pace migliore"

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