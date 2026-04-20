Una recente ricerca scientifica mette in discussione l'importanza dei 10.000 passi quotidiani, obiettivo che da anni rappresenta un punto di riferimento per la salute generale. Lo studio evidenzia come bastino circa 15 minuti di camminata continua per ottenere benefici, senza necessariamente raggiungere questa soglia. Nel frattempo, un allenatore di personaggi pubblici consiglia di preferire sessioni di 30 minuti di allenamento intenso ogni giorno, rispetto a lunghe sessioni settimanali.

Per anni, l’obiettivo dei 10.000 passi al giorno è stato il “mantra” della salute globale. Tuttavia, una nuova e imponente ricerca scientifica suggerisce che questa cifra, nata originariamente per scopi di marketing negli anni ’60, potrebbe essere meno rilevante di quanto pensassimo. Il vero segreto per un cuore d’acciaio e un metabolismo attivo risiederebbe nella continuità del movimento, più che nel volume totale. La ricerca, condotta da un team internazionale e pubblicata sulla prestigiosa rivista Annals of Internal Medicine, ha monitorato per anni le abitudini di oltre 30.000 individui attraverso accelerometri di precisione. I risultati...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio ai 10.000 passi: la scienza rivela che bastano 15 minuti di camminata (ma senza sosta). I consigli dell’allenatore dei vip: “Meglio 30 minuti di allenamento intenso ogni giorno che due ore una volta a settimana”

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