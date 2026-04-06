Iran Trump | Possiamo distruggerlo in una notte ho il piano migliore di tutti

Durante un intervento di quasi due ore presso la sala stampa della Casa Bianca, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di possedere un piano capace di distruggere l’Iran in una sola notte. Ha inoltre dichiarato di essere convinto della superiorità dei mezzi militari americani e di avere tra le mani la strategia migliore per affrontare la situazione. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di forte retorica e sicurezza nazionale.

(Adnkronos) – È un Donald Trump convinto dei mezzi americani e della sua capacità di annichilire l’Iran quello che ha parlato per un’ora e 39 minuti dal podio della James Brady Briefing Room della Casa Bianca. “Tutto il Paese potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani”, minaccia il presidente,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it L'ultimatum di Trump all'Iran: possiamo distruggervi in una notteL'Iran intero "potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani". Guerra in Iran, Trump minaccia Teheran: “Possiamo distruggervi in una notte”WASHINGTON (USA) – La diplomazia ha tentato un passo avanti per fermare, o quantomeno congelare, la guerra del Golfo, ma il filo rischia di spezzarsi... Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare