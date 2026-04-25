Trump manda in Pakistan Witkoff e il genero Kushner ma l’Iran non vuole vederli fino a lunedì Hegseth | Buon accordo o attacchiamo di nuovo – La diretta

Oggi, Steve Witkoff e Jared Kushner sono partiti per Islamabad con l’intento di incontrare i rappresentanti iraniani. Tuttavia, l’Iran ha comunicato che non desidera riceverli prima di lunedì. Nel frattempo, un commentatore ha dichiarato che, in assenza di un accordo soddisfacente, potrebbe esserci un nuovo attacco militare. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte, con i colloqui diplomatici ancora in corso.

Steve Witkoff e Jared Kushner sono partiti oggi per Islamabad con l’obiettivo di incontrare la delegazione iraniana. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è già atterrato nella capitale pachistana per valutare le proposte di Teheran, che il Pakistan trasmetterà poi a Washington. Secondo fonti pachistane citate da Reuters, sarà Araghchi a discutere, dopo che il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf si era dimesso dalla guida della squadra negoziale per le critiche dei falchi, sostituito da Araghchi, già protagonista dell’accordo sul nucleare del 2015. Le minacce di Hegseth e lo spiraglio tra Israele e Libano. Sul piano militare, il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha ribadito che, in assenza di « un buon accordo», le forze armate americane sono pronte a colpire di nuovo l’Iran.🔗 Leggi su Open.online

President Trump says U.S. negotiators will be in Pakistan Monday for talks with Iran. #news #trump

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