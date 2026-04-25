Trump invia Witkoff e Kushner ma l' Iran chiude la porta | Nessun incontro

Da iltempo.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che non incontrerà funzionari degli Stati Uniti a Islamabad, chiudendo così le possibilità di un incontro diretto. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Trump ha inviato rappresentanti come Witkoff e Kushner, ma non sono stati programmati incontri ufficiali. La situazione si svolge in un clima di tensione tra i due paesi, con scambi di comunicazioni e prese di posizione pubbliche.

Braccio di ferro e tatticismi. Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, afferma che non incontrerà funzionari statunitensi a Islamabad. Lo ha chiarito il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei. "In questo momento non è previsto alcun incontro tra Iran e Stati Uniti. Le osservazioni dell'Iran saranno comunicate al Pakistan". Lo ha scritto Baqaei sul suo profilo ufficiale.   Diversa la ricostruzione riportata da Axios, secondo cui un faccia a faccia tra Araghchi e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner potrebbe svolgersi lunedì a Islamabad, dopo una serie di colloqui bilaterali separati tra i due rappresentanti Usa e i mediatori pakistani.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Trump invia Witkoff e Kushner ma l'Iran chiude la porta: "Nessun incontro"

Trump Backs Off From Iran Threat, Citing Talks to End War

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