L'ex presidente degli Stati Uniti ha inviato l'inviato Steve Witkoff a Islamabad con l’obiettivo di incontrare i rappresentanti iraniani coinvolti in negoziati. Il viaggio è stato annunciato da Axios, che riferisce di un possibile incontro previsto per lunedì. Nel frattempo, il governo iraniano ha smentito di aver avviato colloqui ufficiali con gli Stati Uniti o altri interlocutori internazionali in questa fase.

Trump manda l'inviato Steve Witkoff a Islamabad per incontrare i negoziatori iraniani. Diretto in Pakistan anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Non siederà più invece al tavolo dei negoziati il presidente del Parlamento Ghalibaf che lascia per dissidi interni. "L'Iran farà un'offerta per soddisfare le richieste Usa", dice il presidente Trump. Washington intanto studia la vendetta contro Madrid e Londra per non avere dato appoggio al conflitto in Iran: l'ipotesi è la sospensione della Spagna dall'Alleanza e un cambio di posizione degli Usa rispetto alle pretese della Gran Bretagna sulle isole Falkland. Il segretario alla Difesa Hegseth fa sapere agli alleati europei che è "finito il tempo della protezione gratis" e definisce "chiacchiere" i colloqui su Hormuz in Francia e Gb.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump invia Witkoff a Islamabad. Axios: "Possibile incontro lunedì". Ma l'Iran smentisce i colloqui

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