I negoziati tra Stati Uniti e Iran potrebbero riprendere con incontri programmati ad Islamabad, tra il ministro degli esteri iraniano e due inviati americani. I rappresentanti statunitensi, Witkoff e Kushner, si preparano a partire per la capitale pachistana in vista di possibili colloqui nel fine settimana. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con segnali di un possibile riavvio dei dialoghi diplomatici.

Sembra riaprirsi la partita dei negoziati tra Washington e Teheran, con possibili incontri nel weekend ad Islamabad tra il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e la coppia di inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, in partenza per la capitale pachistana. Sullo sfondo i contrasti intestini al regime degli ayatollah, mentre la guida suprema Mojtaba Khamenei, amputato e sfigurato in volto, sembra incapace di tenere le redini del Paese. Il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf si è dimesso da capo della squadra negoziale iraniana dopo essere finito nel mirino dei falchi per la sua linea aperturista, in particolare per aver tentato di includere la questione nucleare nei colloqui con gli Usa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Verso un nuovo round Usa-Iran, i negoziatori volano a Islamabad. Trump invia Witkoff e Kushner

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