Il governo statunitense ha inviato un rappresentante a Islamabad per incontrare i negoziatori iraniani. L'invio è stato annunciato da fonti di Axios e si ipotizza un possibile incontro già per lunedì. Oltre al rappresentante americano, si trova in Pakistan anche il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. La visita si inserisce in un quadro di contatti diplomatici tra le parti.

Trump manda l'inviato Steve Witkoff a Islamabad per incontrare i negoziatori iraniani. Diretto in Pakistan anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Non siederà più invece al tavolo dei negoziati il presidente del Parlamento Ghalibaf che lascia per dissidi interni. "L'Iran farà un'offerta per soddisfare le richieste Usa", dice il presidente Trump. Washington intanto studia la vendetta contro Madrid e Londra per non avere dato appoggio al conflitto in Iran: l'ipotesi è la sospensione della Spagna dall'Alleanza e un cambio di posizione degli Usa rispetto alle pretese della Gran Bretagna sulle isole Falkland. Il segretario alla Difesa Hegseth fa sapere agli alleati europei che è "finito il tempo della protezione gratis" e definisce "chiacchiere" i colloqui su Hormuz in Francia e Gb.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump invia Witkoff a Islamabad per incontrare i negoziatori iraniani. Axios: "Possibile incontro lunedì"

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