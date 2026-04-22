Iran dopo i colloqui saltati ad Islamabad Trump rilancia | Nuovo incontro possibile venerdì

Da ildifforme.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’annullamento dei colloqui previsti oggi ad Islamabad tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente statunitense ha annunciato la possibilità di un nuovo incontro venerdì. I negoziatori statunitensi, tra cui Witkoff e Kushner, avevano programmato di partecipare a discussioni che sono state successivamente rinviate senza una data stabilita. La cancellazione di questa occasione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti interlocuzioni tra le due parti.

I colloqui Usa-Iran previsti ad Islamabad, in Pakistan, per oggi sonodefinitivamente saltati. Il viaggio del vicepresidente statunitenseJD Vance e deifedeli negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushnerè infatti stato “rinviato a tempo indeterminato”. Da parte sua, tuttavia, il presidenteDonald Trumpha deciso diprorogare il cessate il fuocoscaduto ieri e, come riporta ilNew York Post, ha affermato che un incontro con i delegati di Teheranpotrà essere possibile già venerdì. La Repubblica Islamica ha comunque fatto sapere dinon avere ancora deciso se parteciperà a un nuovo round di negoziazioni con Washington. “Abbiamo avviato i negoziati in buona...🔗 Leggi su Ildifforme.it

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