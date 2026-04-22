Dopo l’annullamento dei colloqui previsti oggi ad Islamabad tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente statunitense ha annunciato la possibilità di un nuovo incontro venerdì. I negoziatori statunitensi, tra cui Witkoff e Kushner, avevano programmato di partecipare a discussioni che sono state successivamente rinviate senza una data stabilita. La cancellazione di questa occasione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti interlocuzioni tra le due parti.

I colloqui Usa-Iran previsti ad Islamabad, in Pakistan, per oggi sonodefinitivamente saltati. Il viaggio del vicepresidente statunitenseJD Vance e deifedeli negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushnerè infatti stato “rinviato a tempo indeterminato”. Da parte sua, tuttavia, il presidenteDonald Trumpha deciso diprorogare il cessate il fuocoscaduto ieri e, come riporta ilNew York Post, ha affermato che un incontro con i delegati di Teheranpotrà essere possibile già venerdì. La Repubblica Islamica ha comunque fatto sapere dinon avere ancora deciso se parteciperà a un nuovo round di negoziazioni con Washington. “Abbiamo avviato i negoziati in buona...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, dopo i colloqui saltati ad Islamabad Trump rilancia: “Nuovo incontro possibile venerdì”

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

Notizie correlate

Usa e Iran, storico incontro a Islamabad dopo decenni di tensioni: primi colloqui dal 1979ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloqui trilaterali con la mediazione del Pakistan Secondo fonti pakistane, sarebbero in corso a Islamabad colloqui diretti...

Negoziati Iran-USA, possibile rinvio e attesa per i colloqui a IslamabadABBONATI A DAYITALIANEWS Slitta l’avvio delle trattative tra le delegazioni I colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti a Islamabad potrebbero partire...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Medio Oriente, Nyt: 'Il viaggio di Vance a Islamabad sospeso, l'Iran non ha risposto'; Trump estende la tregua fino a una proposta unitaria dell'Iran; Altra tegola per Trump: l’Iran non ci sta e saltano i colloqui di Islamabad; Usa-Iran, nessun accordo. Trump: Intercetteremo le navi che pagano un pedaggio a Teheran.

Medio Oriente: saltano i colloqui Iran-Usa a Islamabad, Trump estende la treguaGli autobus interurbani tornati a sfrecciare a Islamabad dopo giorni di blocco totale rischiano di portare via le speranze di un accordo tra Iran e Usa. Se infatti la capitale pakistana ha mantenuto l ... ansa.it

Tregua estesa e negoziati mancati: cosa succede tra Usa e Iran dopo IslamabadI colloqui fissati a Islamabad il 21 aprile 2026 non si sono svolti: il vicepresidente Usa ha annullato il viaggio e l'Iran ha rifiutato le condizioni americane, mentre la tregua è stata prorogata ... notizie.it

Male il secondo round di colloqui a Islamabad fra Usa e Iran, intanto Trump proroga la tregua su richiesta del Pakistan. Export giapponese ai massimi storici - facebook.com facebook

Niente trattative #Usa #Iran a Islamabad. #Trump prolunga la tregua ma non toglie blocco navale ai porti iraniani. Dal comunicato si avverte grande difficoltà.Non sa come uscire da una guerra che ha iniziato senza strategia contro parere dei suoi generali e d x.com