Savignano Carnevale in festa | 3000 persone 250 palloni e una parata

Una festa di fine Carnevale ha colorato il centro storico di Savignano sul Rubicone, attirando circa tremila persone tra bambini e adulti. L’evento, conclusivo dei festeggiamenti, è stato reso possibile grazie alla sinergia tra il Comune, la cooperativa Koinè, l’associazione genitori “A scuola con Cesare” e il contributo di famiglie e sponsor locali come Tigotà, Conad e RomagnaBanca. L’atmosfera era di pura allegria e divertimento, come confermato dal sindaco Nicola Dellapasqua, che ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa. La festa ha un notevole dispendio di materiale allegorico: quaranta chili di coriandoli, sessanta chili di caramelle, venti chili di cioccolatini e ben duecentocinquanta palloni hanno inondato le strade, portando un sorriso sui volti dei partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

