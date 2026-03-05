Un video mostra l’equipaggio di una nave da guerra iraniana affondata da un sottomarino statunitense vicino allo Sri Lanka. La stessa squadra aveva preso parte a esercitazioni navali in India pochi giorni prima dell’incidente. La nave si trovava in quella zona al momento dell’attacco.

L’equipaggio della nave da guerra iraniana affondata da un sottomarino statunitense vicino allo Sri Lanka aveva partecipato a esercitazioni navali organizzate dall’India solo pochi giorni prima dell’affondamento. Nel video si vede parte dell’equipaggio della nave IRIS Dena partecipare a una parata a Visakhapatnam il 19 febbraio scorso. L’attacco è avvenuto in acque internazionali nell’Oceano Indiano: ieri, 4 marzo, la marina dello Sri Lanka ha recuperato 87 corpi e salvato 32 marinai iraniani. Un video pubblicato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti su X ha mostrato il momento dell’attacco con un siluro. La marina e il ministero... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Almeno 80 morti»Una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka: secondo quanto dichiarato da fonti della marina e del...

Iran, sottomarino Usa affonda nave da guerra di Teheran: il video dal PentagonoSiluri in azione nell’Oceano Indiano: l’attacco più letale contro una nave iraniana dalla Seconda Guerra Mondiale ... tg.la7.it

Iran, nave da guerra affondata da Usa: in un video l'equipaggio a una parata in India(LaPresse) L'equipaggio della nave da guerra iraniana affondata da un sottomarino statunitense vicino allo Sri Lanka aveva partecipato ... stream24.ilsole24ore.com

