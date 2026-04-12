Il National Quantum Science and Technology Institute è stato inaugurato a Napoli, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di tecnologie quantistiche in Italia. In un’intervista, Fabio Beltram ha spiegato che il centro si dedica a sostenere le imprese attraverso progetti di ricerca che coinvolgono settori come la diagnostica medica, la navigazione senza Gps e la cybersecurity. L’iniziativa mira a orientare la ricerca nazionale verso applicazioni concrete e innovative.

«Orientare la ricerca italiana, sviluppando tecnologie quantistiche che toccano molte filiere produttive, dalla diagnostica medica alla navigazione senza Gps fino alla cybersecurity». È questo l’obiettivo del National Quantum Science and Technology Institute, spiega il coordinatore scientifico dell’Istituto, Fabio Beltram, che sottolinea come la ricerca in questo campo possa «aiutare le imprese ma anche contribuire ad evitare la fuga di cervelli e a favorire il rientro di ricercatori dall’estero». Professore cosa è il Nqsti? «Nel 2021, l’Italia ha individuato nelle tecnologie quantistiche una linea strategica. Nel 2022 la nostra proposta è stata selezionata e nel 2023 è nato il National Quantum Science and Technology Institute, che ha l’obiettivo di coordinare e sviluppare questo ambito a livello nazionale.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, il National Quantum Science and Technology Institute. Intervista a Fabio Beltram: «Ecco come sosteniamo le imprese»

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