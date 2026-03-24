La scienza che anticipa | episodio di Science Calling dedicato al cuore

È online il nuovo episodio di Science Calling, il podcast condotto da Myrta Merlino e prodotto e post-prodotto da Edulia, dal Sapere Treccani, disponibile ora su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. La puntata Cardiologia: tra battito e cura, realizzata con il contributo non condizionante di Bayer Italia, è dedicata alla cardiologia contemporanea come disciplina ormai capace di anticipare la malattia, intercettare i segnali prima dell’evento acuto e tradurre l’innovazione scientifica in percorsi di cura più precisi, tempestivi e continui. Al centro dell’episodio vi è il dialogo di Myrta Merlino con il Prof. Federico Nardi, Presidente... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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