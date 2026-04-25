Durante una visita di Stato negli Stati Uniti, si sono susseguite dichiarazioni dure tra figure politiche e pubbliche. In particolare, un attacco rivolto al principe Harry ha destato attenzione, seguito da una frase su Meghan che ha attirato molte reazioni. Il viaggio, ancora in fase di preparazione, si svolge in un clima di tensione e incertezza, tra dichiarazioni forti e tensioni geopolitiche.

Il viaggio diplomatico non è ancora iniziato, ma il clima si è già fatto teso. Tra dichiarazioni pungenti e equilibri geopolitici fragili, la visita di Stato britannica negli Stati Uniti si apre sotto il segno dell’incertezza. Un episodio, in particolare, ha riacceso le frizioni: parole pronunciate lontano da Londra, ma destinate ad avere effetti ben più ampi. Alla vigilia della visita negli Stati Uniti di Carlo III, in programma dal 27 al 30 aprile insieme alla regina Camilla, crescono le tensioni tra Londra e Washington. A innescare il caso sono state le dichiarazioni del principe Harry, impegnato in una visita a Kiev, dove ha invitato gli Stati Uniti a rispettare gli impegni a sostegno dell’Ucraina guidata da Volodymyr Zelensky.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump, attacco al principe Harry. Parole forti, poi quella frase su Meghan che sconvolge tutti

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