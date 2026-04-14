Australia il principe Harry e Meghan visitano un ospedale pediatrico

Il duca e la duchessa di Sussex hanno visitato un ospedale pediatrico a Melbourne, in Australia, durante il loro primo viaggio nel paese dopo il tour reale del 2018. La visita si è svolta mentre erano in Australia per motivi ufficiali. La coppia ha incontrato personale medico e bambini ricoverati, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche al termine dell’evento. La visita ha avuto luogo in una giornata di impegni ufficiali nel paese.

Il principe Harry e sua moglie Meghan, duca e duchessa di Sussex, visitano un ospedale pediatrico a Melbourne durante la loro prima visita in Australia dopo il tour reale ufficiale del 2018. La coppia visiterà anche Canberra e Sydney. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australia, il principe Harry e Meghan visitano un ospedale pediatrico Giordania, Harry e Meghan visitano il King Hussein Cancer Centre di AmmanIl principe Harry e sua moglie Meghan, duchessa del Sussex, hanno dato il via al secondo giorno della loro visita in Giordania con una visita al King... Meghan a sorpresa: visita all’ospedale pediatricoLa Duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha fatto visita a sorpresa all’Oasi Creativa del CHLA a Los Angeles il 14 marzo 2026. Laghi rosa, come l’Hillier in Australia, e deserti di sale, come quello di Uyuni, in Bolivia. O, ancora, cattedrali del vento fatte di onde di arenaria, come in Namibia. Grotte scavate sotto i ghiacciai, laghi con le bolle, onde di arenaria dalle mille sfumature. Luoghi - facebook.com facebook #BuoneNotizie #Australia: a seguito delle conclusioni della commissione d'inchiesta Breteron, la polizia federale ha arrestato l'ex soldato delle forze speciali Ben Robert-Smith per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse in Afghanistan tra il 2 x.com