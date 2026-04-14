Australia il principe Harry e Meghan visitano un ospedale pediatrico

Da lapresse.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il duca e la duchessa di Sussex hanno visitato un ospedale pediatrico a Melbourne, in Australia, durante il loro primo viaggio nel paese dopo il tour reale del 2018. La visita si è svolta mentre erano in Australia per motivi ufficiali. La coppia ha incontrato personale medico e bambini ricoverati, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche al termine dell’evento. La visita ha avuto luogo in una giornata di impegni ufficiali nel paese.

Il principe Harry e sua moglie Meghan, duca e duchessa di Sussex, visitano un ospedale pediatrico a Melbourne durante la loro prima visita in Australia dopo il tour reale ufficiale del 2018. La coppia visiterà anche Canberra e Sydney. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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