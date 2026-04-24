Durante un evento pubblico, Donald Trump ha commentato ironicamente il discorso del principe Harry in Ucraina, chiedendo “Salutami Meghan”. In precedenza, il ex presidente aveva fatto una battuta su chi parlava più a nome della Gran Bretagna e aveva chiesto notizie sulla moglie del principe. Le dichiarazioni sono state riportate senza commenti ufficiali, suscitando reazioni sui social e sui media.

“Salutami Meghan”. Questa è la versione “gentile” del messaggio ad alto tasso di ironia che Donald Trump ha rivolto al principe Harry in risposta al suo intervento in Ucraina nel quale invitava la leadership americana “ad onorare i suoi obblighi nei confronti della guerra”. In realtà, l’accorato discorso che il figlio ribelle di re Carlo III ha tenuto durante una visita a sorpresa a Kiev ha toccato nel vivo la “sensibilità” del presidente americano che, interpellato sulla questione, ha messo i puntini sulle “i” “Io so una cosa per certo – ha detto Trump – Harry non parla per conto del Regno Unito. Questo è sicuro”. Non solo, tenendo il punto davanti ai cronisti, ha anche aggiunto: “Io parlo per il Regno Unito più di Harry”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Parlo più io a nome della Gran Bretagna che lui. Come sta sua moglie Meghan?”: Donald Trump prende in giro il Principe Harry dopo la visita e il discorso in Ucraina

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