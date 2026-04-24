Il confronto tra Donald Trump e il principe Harry si accende su temi di politica internazionale. Il presidente americano ha commentato con durezza il discorso del duca del Sussex riguardo alla guerra in Ucraina, definendo le sue parole sarcasticamente e affermando che non riflettano la posizione ufficiale del Regno Unito. Inoltre, Trump ha invitato gli Stati Uniti a rispettare gli impegni presi con la NATO.

Nuovo scontro a distanza tra Donald Trump e il principe Harry. Il presidente americano ha criticato duramente il duca del Sussex dopo il suo intervento sul conflitto in Ucraina, liquidando con sarcasmo le sue parole e sostenendo che non rappresentino la posizione del Regno Unito. Parlando alla stampa alla Casa Bianca, Trump ha commentato il discorso di Harry con tono ironico: “Apprezzo molto i suoi consigli. Sono ottimi consigli”, ha detto, aggiungendo subito dopo: “So una cosa, il principe Harry non parla per il Regno Unito. Credo di parlare io più di lui per il Regno Unito”. Nel corso dell’intervento, il presidente ha anche rivolto una frecciata a Meghan Markle, moglie del duca, già in passato oggetto di sue critiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump contro il principe Harry: nel mirino il discorso sull’Ucraina e l’invito agli Usa a rispettare gli obblighi Nato

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