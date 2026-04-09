Truffe web e telefoniche vittima un anziano su due | Servono più controlli

Negli ultimi tre anni, metà delle persone di età superiore ai 65 anni ha subito almeno un episodio di furto, truffa, scippo o rapina, secondo i dati raccolti. Inoltre, circa due terzi di questa fascia d’età dichiarano di conoscere familiari o amici che hanno vissuto situazioni simili. Le segnalazioni riguardano principalmente truffe online e telefoniche, evidenziando la diffusione di questi reati tra gli anziani.

Un anziano su due è stato vittima di furti, truffe, scippi e rapine negli ultimi tre anni. Mentre due terzi affermano di conoscere familiari o amici over 65 che hanno vissuto esperienze analoghe. È questo il quadro emerso dall’indagine condotta da Cna Pensionati Bologna su un campione di circa mille associati in tutta la città metropolitana, presentata al centro sociale Garibaldi di Casalecchio nel corso di un convegno ad hoc sul tema della sicurezza. Più nel dettaglio, il 45 per cento degli anziani intervistati riferisce di essere stato vittima di truffe telefoniche: seguono i furti in abitazione (34%), quelli fuori casa ad esempio su mezzi pubblici, in negozi o supermercati (21%), le truffe informatiche (18%) e quelle di persona (16%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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