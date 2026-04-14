Il terzo incontro dell’Amica Book Club si è svolto il 13 aprile 2026 al Caffè letterario Giacomo di Milano. L’ospite della serata è stato Paolo Stella, che ha presentato il libro “I miei stupidi intenti” di Bernardo Zannoni. Durante l’evento, si è discusso di alcune domande sollevate dal testo, come quale animale si vorrebbe essere, e si sono condivisi pensieri e impressioni sul romanzo.

Se fossimo un animale, quale vorremmo essere? Viene da chiederselo leggendo I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni, il libro che Paolo Stella, ospite della terza edizione dell’Amica Book Club ha scelto per l’appuntamento che si è tenuto al Caffè letterario Giacomo a Milano il 13 aprile 2026. Al centro dell’evento, il dialogo tra la direttrice Luisa Simonetto, la libraia Cristina Di Canio e Paolo Stella su questo romanzo d’esordio scritto quando l’autore aveva solo 25 anni e premiato con il Campiello nel 2022. Fin dalle prime battute, I miei stupidi intenti viene descritto come un libro potente e spiazzante: feroce, a tratti crudele, capace di “fare male” ma anche di lasciare un segno duraturo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Si è tenuto al caffè letterario di Giacomo a Milano il terzo appuntamento con l'Amica Book Club, protagonista Paolo Stella e il libro I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni da lui scelto per l'occasione

Amica Book Club 2026: il nuovo libro da condividere - scelto da Paolo Stella - è "I miei stupidi intenti" di Bernardo Zannoni. L'intervistaOltre a nutrire la mente, la lettura aumenta la consapevolezza delle nostre capacità e aiuta a esprimere al meglio noi stessi.

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