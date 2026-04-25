Triathlon Nicola Azzano in top 15 a Samarcanda Costretto al ritiro Alessio Crociani

A Samarcanda si è disputata una tappa delle World Series 2026 di triathlon, con la gara maschile su distanza olimpica. Nicola Azzano si è classificato al 15° posto, completando la competizione nel rispetto delle distanze di nuoto, ciclismo e corsa. Durante la stessa gara, Alessio Crociani si è ritirato a causa di problemi fisici, senza portare a termine la prova.

Nicola Azzano chiude al 15° posto la gara individuale maschile andata in scena a Samarcanda, in Uzbekistan, nella gara su distanza olimpica (1,5 km a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) valida per le World Series 2026 di triathlon. Ritiro per Alessio Crociani. Affermazione del portoghese Vasco Vilaca, al primo successo in carriera sul circuito maggiore, che si impone con il crono di 1:43’33”, staccando nel finale il tedesco Henry Graf, secondo a 4?, ed il canadese Charles Paquet, terzo a 8?. Resta ai piedi del podio il magiaro Csongor Lehmann, quarto a 14?, mentre si classifica quinto il britannico Oliver Conway, staccato di 17?. Sesta posizione per il transalpino Tom Richard, attardato di 19?, mentre è settimo il britannico Hugo Milner, a 22?, davanti al lusitano Ricardo Batista, ottavo a 35?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Nicola Azzano in top 15 a Samarcanda. Costretto al ritiro Alessio Crociani Notizie correlate Leggi anche: Triathlon, Bianca Seregni sfiora la top five nelle World Series di Samarcanda su distanza olimpica Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World SeriesEntra sempre più nel vivo la stagione del triathlon internazionale, anzi ai massimi livelli, dato che nel fine settimana in arrivo sarà la volta del... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World Series; Triathlon: WTCS, cinque azzurri convocati per l'opening sulla distanza olimpica in Uzbekistan; Azzurri protagonisti a Samarcanda: al via la tappa delle World Series di triathlon. Nicola Conficoni. . Pordenone, 20.04.2026 – “La riqualificazione della piazza di Borgomeduna e il completamento della pista ciclabile di via Udine sono una straordinaria opportunità di rivalutare una porta di ingre - facebook.com facebook