Triathlon Beatrice Mallozzi sfiora la top ten nella World Cup di Lanzarote

A Lanzarote, in Spagna, si è aperta la stagione 2026 della World Cup di triathlon con la partecipazione di Beatrice Mallozzi, che ha concluso la competizione a pochi posti dalla top ten. La gara ha visto atleti provenienti da diverse nazioni affrontare un percorso impegnativo tra nuoto, ciclismo e corsa. La prova ha attirato l’attenzione degli appassionati di triathlon e degli addetti ai lavori.

Inizia da Lanzarote, in Spagna, la stagione 2026 del circuito della World Cup di triathlon: la gara sprint, disputata sulla distanza di 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, premia la tedesca Nina Eim e lo spagnolo David Cantero del Campo, mentre in casa Italia i migliori sono Beatrice Mallozzi, 11ma, e Miguel Espuna Larramona, 15°. La gara femminile vede il successo della teutonica Nina Eim, che taglia il traguardo in 1:02:14, andando a precedere la britannica Georgia Taylor-Brown, seconda in 1:02:19, a 0:05, e l’altra tedesca Laura Lindemann, terza in 1:02:22, a 0:08. Tra le azzurre al via la migliore è Beatrice Mallozzi (G. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Beatrice Mallozzi sfiora la top ten nella World Cup di Lanzarote Articoli correlati Biathlon, Nicola Romanin quinto nella short individual dell’IBU Cup. Beatrice Trabucchi in top ten ad ArberAd Arber, in Germania, si apre la quarta tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: nelle short individual odierne in casa Italia si registrano il... Biathlon, Lukas Hofer sfiora la top ten nella sprint di Otepää vinta da LaegreidSi apre l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Otepää (Estonia) la 10 km sprint maschile premia il norvegese Sturla Holm...