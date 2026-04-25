Treviso cuore della Resistenza | il grido antifascista del Sindaco

Il sindaco di Treviso ha presieduto le cerimonie in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione, un evento che ricorda la fine dell’occupazione fascista e nazista nella città. La commemorazione si è svolta in presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali, con momenti di riflessione dedicati alla memoria storica e alla resistenza locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuete tradizioni, con interventi ufficiali e un corteo commemorativo.

? Cosa sapere Il sindaco Mario Conte ha guidato le celebrazioni per l'81esimo anniversario della Liberazione a Treviso.. Il primo cittadino ha invocato il rispetto del confronto civile e dei valori democratici.. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha riaffermato l’identità antifascista della città durante le celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione avvenute questo sabato 25 aprile tra le piazze e i monumenti del territorio. La giornata commemorativa è iniziata molto presto, alle ore 8.45, nel quartiere di Canizzano, dove la memoria è stata onorata con il deposito di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti situato in via Maleviste.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, cuore della Resistenza: il grido antifascista del Sindaco Notizie correlate Una Pedalata della Liberazione nel nome della memoria della resistenza antifascistaIn occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile 2026, a Torre Santa Susanna sono in programma diverse iniziative “per una straordinaria... Treviso, l’orrore del 1944: un grido di pace contro le guerre oggiIl presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha commemorato il 7 aprile 1944, giorno in cui Treviso fu colpita da un attacco aereo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Medaglia d’argento al Valor Militare. Thiene, cuore della Resistenza, fieramente antifascista; Le piazze del 25 aprile; La Resistenza? Un patrimonio per i giovani; Festa d'aprile. Viaggio nelle storie intime della Resistenza. Val Borbera: il cuore della Resistenza batte ancoraNon è solo una ricorrenza sul calendario, ma un rito collettivo che unisce memoria, natura e impegno civile. Per questo 25 Aprile 2026, la Val Borbera si conferma custode di una storia necessaria, cel ... giornale7.it La Resistenza? Un patrimonio per i giovaniDocente e scrittore, Paolo Malaguti rilegge gli eventi della lotta partigiana attraverso le lenti della fede: «In Italia è mancata un’elaborazione profonda del fascismo», dice. «Da qui, purtroppo, der ... famigliacristiana.it Treviso città, Treviso Provincia | La malattia e il doloroso percorso fino all’addio. La famiglia ringrazia L’Ulss 2: “Empatia e professionalità” - facebook.com facebook Domenica alle 15 la sfida della 33ª giornata, poi la premiazione in campo e dalle 18.30 la festa in Piazza dei Signori. #Veneto #Treviso #Cronaca #Eventi #Sport x.com