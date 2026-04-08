Treviso l’orrore del 1944 | un grido di pace contro le guerre oggi

Il 7 aprile 1944, Treviso subì un attacco aereo che causò ingenti danni e vittime. Il presidente della Regione Veneto ha partecipato a una cerimonia commemorativa, ricordando quei momenti e la devastazione provocata. In occasione di questa ricorrenza, si è parlato anche di speranze di pace e di come le guerre di oggi continuino a coinvolgere molte parti del mondo. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha commemorato il 7 aprile 1944, giorno in cui Treviso fu colpita da un attacco aereo devastante, trasformando l’anniversario in un appello alla pace nel contesto dei conflitti globali attuali. L’evento, accaduto proprio in un Venerdì Santo, causò la morte di almeno 1600 persone e rase al suolo gran parte del nucleo centrale della città. Quel trauma storico ha reso Treviso uno dei punti di riferimento per comprendere l’entità delle distruzioni belliche subite dal territorio regionale durante il secondo conflitto mondiale. La capacità di ripartire dopo il collasso urbano del 1944 emerge come un tratto distintivo della storia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, l’orrore del 1944: un grido di pace contro le guerre oggi Leggi anche: "La pace non può aspettare": oggi manifestazione contro le guerre, davanti alla prefettura Leggi anche: Sanremo 2026, il grido di Laura Pausini: “Basta con tutte le guerre” Argomenti più discussi: TREVISO | RICORDIAMO L’ORRORE DELLA GUERRA MA ANCHE LA RINASCITA DELLA CITTA’; Violenta la figlia di due anni e mezzo, si riprende e vende il video ai pedofili; Anniversario del 7 aprile: Oggi conflitti raccontati come spettacoli sui social; L’orrore sbarca a Lampedusa: 19 le persone senza vita e 5 i moribondi, 3 uomini caduti in mare e dispersi. la tribuna di Treviso - facebook.com facebook Dopo 13 anni nei dilettanti il #Treviso è tornato tra i professionisti, il capitano Robert #Gucher ci ha raccontato da dove parte questa stagione trionfale @gucherrobert a cura di Simone Bernardini Treviso Foto Stampa 1/12 x.com