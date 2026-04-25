Bimba di 18 mesi resta incastrata nel tosaerba il tragico incidente in giardino | è gravissima

Una bambina di 18 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essersi incastrata in un tosaerba nel giardino di casa, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto nella residenza dei genitori, e al momento la piccola si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la bambina in ospedale. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba. La tragedia è avvenuta nella casa dove vivono i genitori della piccola, a Loria, in provincia di Treviso. La bambina è stata portata in elicottero all’ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. L’incidente in giardino. A quanto emerge dai primi accertamenti, la piccola stava giocando in giardino, quando è stata travolta dal padre che si trovava alla guida del trattorino tagliaerba. Il genitore, 30 anni, avrebbe centrato la bimba mentre stava effettuando una manovra e lei sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote.🔗 Leggi su Open.online

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