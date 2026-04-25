Treviso allarme ostetriche | troppi parti e personale sotto i minimi

A Treviso, il sindacato Nursing Up ha denunciato un aumento di parti presso l'ospedale Ca' Foncello, con 2.448 nascite registrate di recente. Secondo le segnalazioni, durante i turni ci sarebbero solo tre ostetriche in servizio, numero considerato insufficiente per gestire l’afflusso di neonati. La richiesta rivolta all’Ulss 2 è di adottare un piano che assicuri la sicurezza delle partorienti e dei neonati.

? Cosa sapere Nursing Up segnala 2.448 parti a Ca' Foncello con solo 3 ostetriche per turno.. Il sindacato chiede all'Ulss 2 un piano per garantire la sicurezza dei neonati.. Trenta giorni di lavoro per tre ostetriche a Ca’ Foncello: l’allarme lanciato da Nursing Up Treviso mette in luce il divario tra i record di nascite e la carenza di personale nel reparto di Ginecologia e Ostetricia. Mentre le strade di Treviso si preparano ai caldi mesi estivi, dietro le mura dell’ospedale cittadino si consuma una tensione silenziosa che riguarda la sicurezza delle nuove vite. Il sindacato Nursing Up ha sollevato una questione urgente: il reparto sta gestendo un volume di attività straordinario, con il 2025 che ha registrato ben 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, allarme ostetriche: troppi parti e personale sotto i minimi Notizie correlate Mancano ostetriche e non solo, Fp Cgil Terni chiede il reintegro del personale nei consultori“Gravi carenze nel territorio della Usl Umbria 2”, il segretario Andrea Pitoni: “Ci battiamo perché tornino a essere luogo privilegiato per la presa... Imperia: Polizia sotto pressione tra carenza di personale e allarme infiltrazioni mafiose.Una giornata dedicata all'analisi della sicurezza in provincia di Imperia ha messo a fuoco le criticità che affliggono la Polizia di Stato nella...