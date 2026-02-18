Imperia | Polizia sotto pressione tra carenza di personale e allarme infiltrazioni mafiose

A Imperia, la polizia affronta una forte pressione a causa della carenza di personale e delle preoccupazioni legate alle infiltrazioni mafiose. Durante una riunione dedicata alla sicurezza, le forze dell’ordine hanno segnalato che i turni sono spesso sovraccarichi e che le indagini contro le organizzazioni criminali si complicano. Un agente ha riferito che il numero di agenti disponibili è insufficiente per presidiare tutti i punti sensibili della provincia, aumentando il rischio di infiltrazioni.

Imperia sotto pressione: il Siap denuncia carenza di personale e infiltrazioni mafiose. Una giornata dedicata all'analisi della sicurezza in provincia di Imperia ha messo a fuoco le criticità che affliggono la Polizia di Stato nella regione. Il Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia (Siap) ha denunciato una cronica carenza di personale e un'allarmante infiltrazione della criminalità organizzata, sollevando un dibattito urgente sulle priorità e le risorse necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione nei commissariati: un organico al collasso. La provincia di Imperia, come evidenziato dal Siap durante la giornata di confronto, si trova ad affrontare una situazione di emergenza a causa della carenza di organico.