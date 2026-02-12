Mancano ostetriche e non solo Fp Cgil Terni chiede il reintegro del personale nei consultori

La carenza di ostetriche nei consultori di Terni e Orvieto preoccupa i cittadini. La Fp Cgil di Terni chiede il reintegro immediato del personale per garantire servizi essenziali. La situazione rischia di compromettere l’assistenza alle donne e alle famiglie del territorio.

“Gravi carenze nel territorio della Usl Umbria 2”, il segretario Andrea Pitoni: “Ci battiamo perché tornino a essere luogo privilegiato per la presa in carico dei bisogni di salute per cui sono stati istituiti” “La grave carenza di personale, in particolare di ostetriche, rilevata nei consultori di Terni e Orvieto, nel territorio della Usl Umbria 2, mette a rischio la garanzia di un’offerta minima di servizi per la cittadinanza. Noi continueremo a batterci affinché tornino a essere il luogo privilegiato della presa in carico per tutti i bisogni di salute previsti dalla legge che li ha istituiti, innovandone le pratiche e garantendo i lavoratori”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

È arrivata una nuova fase nel settore sanitario: le carriere del personale tecnico-amministrativo sono state finalmente sbloccate.

Mancano le ostetriche. Al Policlinico San Martino concorso bloccato dalla riforma«Mancano almeno dieci ostetriche al Policlinico San Martino, il concorso è bloccato dalla riforma sanitaria della Regione». La denuncia arriva da Valentina Piccolo, funzionaria referente per l’Aom del ... genova.repubblica.it

Parto fisiologico. Aio: In Italia mancano ostetriche. Troppo poche per garantire assistenza come in altri Paesi EuropeiQuesta la denuncia della presidente dell'Associazione italiana di ostetricia, Antonella Marchi, a seguito dell'audizione in commissione Affari Sociali in merito ai ddl sul parto fisiologico. Devono ... quotidianosanita.it

