Desio tentato colpo alle Poste | condanne pesanti per i due rapinatori in trasferta

Due uomini provenienti da Milano hanno tentato di rapinare le poste di Desio, ma sono stati fermati dai carabinieri. La loro presenza nell’auto rubata ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. I rapinatori sono stati arrestati e condannati a pene più severe di quanto richiesto in tribunale. La decisione ha sorpreso gli stessi imputati, che avevano pianificato il colpo senza sapere di essere monitorati.

© Ilgiorno.it - Desio, tentato colpo alle Poste: condanne pesanti per i due rapinatori in trasferta

Desio (Monza Brianza), 24 Febbraio 2026 - Condanne a pene pesanti, più alte di quelle chieste dalla Procura, per i rapinatori in trasferta da Milano che lo scorso ottobre erano stati notati dai carabinieri su un'auto risultata rubata nei pressi dell 'ufficio postale di via Sempione a Desio. Il gup del Tribunale di Monza Andrea Guadagnino ha inflitto nel processo con il rito abbreviato 6 anni e 4 mesi di reclusione a Carlo Testa, 44 anni e 3 anni, 1 mese e 10 giorni a Giuseppe Amoruso, 59 anni, che dovevano rispondere a vario titolo di tentata rapina in concorso, ricettazione della vettura e porto abusivo di un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Colpo alle Poste da 100mila, sconto di pena per due rapinatori Leggi anche: Colpo alle Poste da 100mila euro, sconto di pena per due rapinatori Tentata rapina alle poste di Gioia Tauro: le immagini di Graziano Tomarchio