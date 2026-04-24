Rapina alle Poste di Erba | presi i 4 rapinatori armati
Quattro uomini armati sono stati arrestati dalla polizia in seguito alla rapina avvenuta il 16 aprile presso l’ufficio postale di Erba. Durante l’episodio, sono stati sottratti circa 720 euro e le armi utilizzate sono state sequestrate dalle forze dell’ordine. L’indagine ha portato all’arresto dei sospettati, che sono stati condotti in custodia. La rapina si è svolta in pieno giorno, senza che ci siano state segnalazioni di resistenza.
? Cosa sapere Polizia arresta quattro uomini per la rapina alle Poste di Erba del 16 aprile.. Recuperati 720 euro e le armi usate durante l'aggressione armata in ufficio postale.. La Polizia di Stato ha arrestato quattro uomini tra i 49 e i 53 anni per la rapina avvenuta il 16 aprile 2026 presso l’ufficio postale di Erba, dopo che un gruppo armato aveva minacciato una dipendente e la direttrice per sottrarre 720,00 euro. Tutto è cominciato quella mattina di metà aprile, intorno alle 10:30, quando la tranquillità del borgo comasco è stata spezzata dall’irruzione di due individui con il volto coperto dai caschi. Non si è trattato di un gesto improvvisato, ma di un piano studiato nei minimi dettagli, quasi come se avessero seguito uno spartito preciso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rapina a portavalori sulla A14, tre arresti
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