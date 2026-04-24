Quattro uomini armati sono stati arrestati dalla polizia in seguito alla rapina avvenuta il 16 aprile presso l’ufficio postale di Erba. Durante l’episodio, sono stati sottratti circa 720 euro e le armi utilizzate sono state sequestrate dalle forze dell’ordine. L’indagine ha portato all’arresto dei sospettati, che sono stati condotti in custodia. La rapina si è svolta in pieno giorno, senza che ci siano state segnalazioni di resistenza.

? Cosa sapere Polizia arresta quattro uomini per la rapina alle Poste di Erba del 16 aprile.. Recuperati 720 euro e le armi usate durante l'aggressione armata in ufficio postale.. La Polizia di Stato ha arrestato quattro uomini tra i 49 e i 53 anni per la rapina avvenuta il 16 aprile 2026 presso l’ufficio postale di Erba, dopo che un gruppo armato aveva minacciato una dipendente e la direttrice per sottrarre 720,00 euro. Tutto è cominciato quella mattina di metà aprile, intorno alle 10:30, quando la tranquillità del borgo comasco è stata spezzata dall’irruzione di due individui con il volto coperto dai caschi. Non si è trattato di un gesto improvvisato, ma di un piano studiato nei minimi dettagli, quasi come se avessero seguito uno spartito preciso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina alle Poste di Erba: presi i 4 rapinatori armati

Rapina a portavalori sulla A14, tre arresti

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