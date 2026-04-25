Tre mesi ai domiciliari per coltivazione di canapa ma era legale | risarcito dallo Stato

Un uomo di 33 anni di Canicattì ha trascorso tre mesi agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, ma successivamente è stato dimostrato che la sua attività era legale, legata alla coltivazione di canapa. La corte d'appello di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcirlo con oltre 10.000 euro per il periodo ingiustamente trascorso sotto misura restrittiva.

Oltre 10 mila euro di indennizzo per tre mesi passati ingiustamente ai domiciliari. La corte d'appello di Palermo ha riconosciuto il risarcimento a un 33enne di Canicattì arrestato il 14 gennaio 2020 con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Ma quella che coltivava era canapa light.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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