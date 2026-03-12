Femminicidio a Messina arrestato l’ex compagno di Daniela Zinnanti | era ai domiciliari ma il braccialetto elettronico era indisponibile

A Messina, l'ex compagno di Daniela Zinnanti è stato arrestato per il suo omicidio. La donna, di 50 anni, è stata trovata morta nella sua casa martedì, con numerose ferite da arma da taglio. L'uomo era ai domiciliari al momento dell'evento, ma il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto monitorarlo risultava indisponibile.

Si chiamava Daniela Zinnanti, aveva cinquant’anni, ed è la vittima dell’ennesimo femminicidio. Martedì, la donna è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di Messina, colpita con decine di coltellate. La polizia ha arrestato il suo ex compagno, Santino Bonfiglio, sessantasette anni, che ha confessato l’omicidio. Agli inquirenti, l’uomo ha raccontato di aver avuto un’accesa lite con lei, per poi aggredirla, uccidendola. Bonfiglio era ai domiciliari, ma non indossava il braccialetto elettronico, perché indisponibile. Il giudice per le indagini preliminari non aveva vincolato la misura cautelare all’obbligo dell’uso dello strumento elettronico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

