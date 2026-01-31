Proteste all’anno giudiziario i magistrati contro la riforma di Nordio Il ministro sul referendum | Se vince il Sì nessuna persecuzione alle toghe

Le proteste dei magistrati non si placano. Questa mattina, durante l’apertura dell’anno giudiziario nelle Corti d’appello, i magistrati sono tornati a mostrare il loro dissenso contro la riforma proposta dal ministro Nordio. Il clima resta teso dopo il confronto aspro di ieri con il governo nella sede della Cassazione, e anche oggi i rappresentanti delle toghe hanno manifestato il loro malumore, sottolineando come la riforma potrebbe mettere a rischio l’indipendenza della magistratura.

Dopo il duro faccia a faccia di ieri tra governo e magistratura nell’aula magna della Cassazione, i nervi restano tesi anche oggi all’ inaugurazione dell’anno giudiziario nelle Corti d’appello. I magistrati non cambiano registro. Critiche secche alla riforma della giustizia e rivolte, come a Milano, direttamente davanti al ministro Carlo Nordio, ormai temprato alle critiche sul referendum. «Questa riforma e questo referendum non sono fatti né contro nessuno, né a favore di nessuno, non sono fatti per punire la magistratura né per rafforzare il governo. Non abbiamo bisogno né di conferme né di punizioni.🔗 Leggi su Open.online

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si è svolta tra proteste e tensioni.

Il ministro Nordio assicura che la nuova riforma della giustizia non avrà effetti politici e che non ci sarà persecuzione se si vince.

Salone della Giustizia 2025, il ministro Nordio intervistato da Alessandro Sallusti

