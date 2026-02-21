Referendum Nordio | Con la riforma anche i magistrati senza corrente potranno ambire ai ruoli apicali

Il ministro Nordio ha annunciato che la nuova riforma della giustizia mira a migliorare il funzionamento di Procure e Tribunali. La modifica permetterà anche ai magistrati considerati “senza corrente” di aspirare a ruoli di vertice. La misura si propone di ridurre l’influenza delle fazioni interne e favorire una maggiore meritocrazia. La proposta sta suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori, che attendono sviluppi concreti.

La riforma della giustizia servirà anche a far funzionare meglio le Procure ei Tribunali, depotenziando le correnti. Lo ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Bologna per un evento a sostegno del sì organizzato da Fratelli d'Italia. "Se ne va un procuratore capo della Repubblica, un presidente del Tribunale, un presidente di Corte d'Appello, cioè un magistrato che svolge funzioni apicali, sapete quanto tempo ci vuole prima che quel ruolo venga ricoperto? Da un minimo di otto mesi a un massimo di due anni, qualche volta anche di più. Se una struttura così importante rimane senza capo per un anno o addirittura di più, quella sede vacante per un anno e oltre compromette l'efficienza della giustizia",??ha sottolineato Nordio.